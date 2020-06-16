إصابة طبيب رجاء الجداوي بكورونا

أعلن محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، ومدير العنايات المركزة بمستشفيات العزل في محافظة الإسماعيلية بمصر، عن إصابته بفيروس كورونا.

وتداول العديد من أصدقائه منشورات عبر حسابه الخاص على موقع ”فيسبوك“، عبروا فيها عن صدمتهم وقلقهم إزاء تعرض الطبيب محمد خالد للإصابة، متمنين له الشفاء العاجل.

وفي محاولة منه لطمأنة جمهوره على حالته الصحية كتب محمد خالد منشورا له عبر حسابه قال فيه: ”أحبتي الغالين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضاي

أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهيسرها

خدو بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم“.

وتواصلت حملات التضامن من جانب أصدقائه ومحبيه باعتباره من أوائل الأطباء الذين تصدوا لمعالجة المصابين بالفيروس منذ دخوله مصر، واصفين إياه بالمقاتل وطالبوا الجمهور بالدعاء له.

وكتبت حنان نوح قائلة: ”خبر مفزع وتتوالى إصابات الجيش الأبيض بالفيروس اللعين.. إصابة الدكتور محمد خالد مدير العنايات المركزة بمستشفيات عزل الإسماعيلية أبوخليفة والصدر والمستشفى العام، طبيب مقاتل في صفوف جيشنا الأبيض ومن اللحظة الأولى قاد الفريق الطبي داخل مستشفى العزل أبو خليفة اللهم اكتب له النجاة والعافية ثقتنا في الله أنه لن يخيب لنا فيه رجاء أســــألگم الدعاء“.

وقالت رانيا أحمد ”رجاء الدعاء بالشفاء لبطل مميز من أطباء الإسماعيلية د. محمد خالد من أول الأطباء اللي واجهوا هذا الوباء بقوة ده واجبنا الآن دعمه ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لينا سريعًا بابتسامته المميزة، هتعدي إن شاء الله يا بطل“.

وقال أحمد شوقي ”دعواتكم للبطل الهمام د. محمد خالد حبيبي وصديقي الأصيل الغالي علينا كلنا الفارس الشجاع بطل ابطال الجيش الأبيض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كلنا بندعي لك وربنا يطمنا عليك أصبر وأحتسب ربنا يكشف عنك الضُر وينعم عليك بالشفاء عاجلا غير اجل“.

وكتب نزيه أحمد قائلا: ”اجمد يا بطل، ده انت ضهرنا في مستشفى أبو خليفة وفي الأميري إن شاء الله كام يوم وترجع لنا ولأهلك سالما وبقيت محصن ضد الكورونا اللهم اشف عبدك د. محمد خالد اللهم شفاء لا يغادر سقمًا“.

يُذكر أن فترة عمل الطبيب محمد خالد لعلاج المصابين بكورونا امتدت لمائة يوم، كما أنه تصدى لعلاج الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها مستشفى أبو خليفة للعزل.