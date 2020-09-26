إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء – فيديو

المستقلة / انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة مفزعة، مر بها أحد نواب ولاية تكساس الأمريكية.

وظهر السياسي الشهير «رون بول» عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس، في حديث على الهواء مباشرة، وفجأة وقع الصدمة.

وأثناء حديث بول، أصيب فجأة بجلطة دماغية أفقدته القدرة على النطق، مما أصاب المضيف بالهلع.

وأثار المقطع ضجة كبيرة على موقع التغريدات تويتر، فتساءل الكثيرون عن تطورات حالة بول الصحية.

وكان النائب الأمريكي يتحدث بشكل طبيعي في البداية، وفجأة تغيرت ملامحه، وظهرت عليه أعراض الجلطة، حاول المحاور تكرار ندائه للاطمئنان عليه لكن البث انقطع.