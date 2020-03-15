إصابة سابعة بكورونا في الأردن لسيدة عراقية

المستقلة /ذكرت فضائية العربية مساء الأحد وجود حالة سابعة مصابة بكورونا في الأردن.

وقال مراسل الفضائية عماد العضايلة إن الإصابة تعود لسيدة عراقية، مشيراً إلى أن السيدة تخضع للعلاج في المستشفى.