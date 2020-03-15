إصابة سابعة بكورونا في الأردن لسيدة عراقية في مارس 15, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة /ذكرت فضائية العربية مساء الأحد وجود حالة سابعة مصابة بكورونا في الأردن. وقال مراسل الفضائية عماد العضايلة إن الإصابة تعود لسيدة عراقية، مشيراً إلى أن السيدة تخضع للعلاج في المستشفى. شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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