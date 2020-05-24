إصابة رجاء الجداوي بكورونا

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الجداوي في تصريحات صحافية، إنها فوجئت بإرتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

وأضافت أميرة باكية: “أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتي حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التي لحقت بها”.

وأشارت إلى أن والدتها متماسكة ولديها ثقة كبيرة فى الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.