إصابة رئيس البرازيل بكورونا

المستقلة /أعلن موقع “O Dia” أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيل، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أظهرت الاختبارات إصابة، فابيو وينجارتين، رئيس أمانة الاتصالات العامة للرئيس البرازيلي، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها قام الرئيس البرازيلي بإجراء تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس.

ووفقا للموقع، فإن نتائج التحليل كانت إيجابية (أي تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا)، ولكن لم يتم إلى الآن تأكيد المعلومات رسميا.