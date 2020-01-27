إصابة حارس الهلال السعودي بقطع في الرباط الصليبي

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي الهلال السعودي، عن إصابة حارسه الشاب يزن جاري بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر إن الآشعة أثبتت تعرض يزن جاري، لقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجري الحارس الشاب عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تتسبب إصابة يزن جاري في غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن يزن جاري من مواليد 2000، ولم يشارك مع الفريق الأول للهلال في أي مباراة هذا الموسم.

ويحتل الهلال حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن النصر، المتصدر.