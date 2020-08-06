إصابة ثمانية صحفيين في كربلاء بفيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشفت مصادر اعلامية في محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن إصابة ثمانية من الصحفيين والإعلاميين في المحافظة بفيروس كورونا .

وقالت المصادر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ثمانية من الصحفيين والإعلاميين العاملين في قنوات فضائية ومؤسسات اعلامية أخرى أصيبوا بوباء فيروس كورونا ، وهم الآن ضمن الحجر المنزلي كون المستشفيات مكتظة بالمواطنين المصابين “.

وأضافت إن ” الصحفيين والاعلاميين هم (معتز المشهداني،و زينب العلي، وحازم فاضل، وعلاء الكركوشي، وجاسم الهميم، و محمد المطيري، وحسين سعيد رشيد، و عدنان الاسدي ) “.

وأشارت المصادر الاعلامية الى إن ” الفايروس انتقل الى اغلب الصحفيين المصابين عن طريق التلامس اثناء مشاركتهم المؤتمر الصحفي الأخير الذي شهدته المحافظة ، لخلية الازمة لمناقشة آليات احياء مراسيم عاشوراء وتطبيق تعليمات المرجعية الدينية ووضع الخطط لتلك الزيارة “.

من جانب آخر قال رئيس فرع نقابة الصحفيين في كربلاء توفيق الحبالي ، في رسالة صحفية عبر حسابه في موقع الفيس بوك ، نرجو من الزملاء الذين يشعرون لديهم أعراض الفيروس أو مصابين هم أو أحد أفراد عوائلهم ، ان لا يخفون خبر الإصابة ، وكذلك حجر نفسه وعدم مخالطة زملائه، لأنك بهذا التصرف قد تتسبب بنقل العدوى لزملائك وعوائلهم أو ممن تلتقي بهم “.

وأضاف إن ” الإصابة بهذا الفيروس ليس عيبا أو به نقصا لمن يصاب به .وهو مرض كسائر الأمراض التي ابتلانا بها الله عزوجل ، وبحسب توجيهات الجهات الصحية بضرورة الكشف عن المصابين بهذا المرض كونه ينقل العدوى بشكل مباشر نتيجة التلامس “.

وأكد الحبالي إن “سلامة الصحفيين والاعلاميين خاصة وكل المرضى عامة تهمنا كثيرا “.