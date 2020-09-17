إصابة المنشد يحيى حوى بكورونا

المستقلة / أعلن المنشد يحيى حوى، مساء الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: “الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بفايروس الكورونا”.

ودعا حوى أي شخص التقى به بعد يوم الجمعة الماضي بأن يأخذ احتياطاته، طالبا من جمهوره بأن يدعوا له في ظهر الغيب.

وأكد أن “الإصابة بالكورونا ليست عيباً ولا جريمة، لذلك من الامانه اذا اصبت بالفايروس أن تبلغ كل من التقيته”.

وأضاف: “الحمد لله وضعي الصحي الآن أفضل بكثير، والآلام خفت، والحرارة استقرت نوعاً ما”.