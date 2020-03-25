إصابة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلن مكتب الأمير تشارلز الأربعاء إصابة وريث العرش البريطاني بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خضع للاختبار وقد جاءت النتيجة إيجابية.

كما أوضح متحدث باسم “كلارنس هاوس” أن الأمير يعاني من أعراض خفيفة، لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد”.

وأضاف أن الأمير وزوجته في الحجر الذاتي في منزلهما في اسكتلندا.

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن دوقة كورنوال خضعت للاختبار أيضاً للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس المستجد، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية سابقاً بالوباء، وبأسوأ أزمة صحية تواجه العالم، وقد جاءت النتائج سلبية. ( النهاية)