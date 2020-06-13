إصابة ابنة فريد شوقي بكورونا

أعلنت عبير ابنة الممثل الراحل فريد شوقي، عن إصابتها بفيروس كورونا بسبب رفضها إحراج رجل سلم عليها في العمل.

وقالت عبير خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: “رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد ايده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى في داهية كورونا كورونا الحمد الله”.

وأضافت عبير أن الأعراض بدأت تظهر تدريجياً من بداية الصداع ومن ثم ارتفاع في درجة الحرارة وفقد حاستي الشم والتذوق، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل الآن.

وأشارت عبير شوقي، إلى أنها لم تجد الأدوية التي كتبت لها في الصيدليات، وتابعت: “معلش أنا اشتريته من السوق السوداء “، وتابعت: “عندما ذهبت إلى الصيدلية لأخذ الحقن تعامل معي الصيدلي بمنتهى الوحشية عندما أخبرته أنني مصابة بكورونا”.