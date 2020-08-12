إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، إصابة الأمير الوليد بن بدر آل سعود بفيروس كورونا.

وقال الأمير سطام عبر حسابه الموثق على تويتر: “أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا”.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “أخبار 24” السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نيسان الماضي، تحدثت وسائل إعلام غربية، بينها صحيفة “نيويورك تايمز”، عن إصابة أمراء سعوديين بكورونا، لكن السلطات التزمت الصمت.