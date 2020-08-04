إصابة “أمل عرفة” بفيروس كورونا

أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة منذ قليل إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة ذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك”: ” أن خمسة أطباء أكدوا إصابتها بـ فيروس كورونا، وقالت إنها تتعامل مع الحالة وكأنها “إنفلونزا” عادية على الرغم من “الألم الكافر”.

وتابعت عرفة أن “الكمامة كانت رفيقتها في الأيام الماضية وكذلك الكحول والمعقمات والكلور، وأنها لم تخالط أحدا منذ فترة، وطلبت ألا يقلق أحد بشأن العدوى” وأضافت: “بعد أيام سأتعافى وأعاود متابعة التصوير، قائلة “استمتعوا.. كل عمري بقول الحياة مزحة، مرات بتكون بايخة” ودعت أمل للانتباه على الكبار وعدم الاستهتار ، وبعد أيام سأتعافى وأعود لاستكمال التصوير”.

يُذكر أن أمل عرفة شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل “شارع شيكاغو” الذي بدأ عرضه في 26 يوليو/تموز الماضي، من إخراج محمد عبد العزيز، وتقوم بدور المطربة سماهر التي تتجرأ على دخول عالم الغناء، على الرغم من معارضة والديها لخيارها، في أجواء تحمل قصة لشارع شيكاغو في دمشق عرف مطلع الستينيات وكان ملاذاً للغناء والملاهي الليلية