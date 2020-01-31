إصابات واعتقالات عقب مهاجمة الاحتلال المصلين بالأقصى

المستقلة / هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، آلاف المصلين المتواجدين بالمسجد الأقصى عقب أدائهم صلاة الفجر.

وأفادت مواقع فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال، وعقب أداء المصلين لصلاة الفجر، اقتحمت المسجد الأقصى، وأطلقت الأعيرة المطاطية صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من باحات المسجد الأقصى، بحسب ما ذكرت المواقع الفلسطينية، موضحة أنه تم اعتقال الشبان محمد أبو شوشة ومحمود الترياقي وأحمد كسواني من محيط باب حطة بالمسجد الأقصى.

وكان الآلاف من المصلين قد توافدوا إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ضمن حملة “الفجر العظيم”، التي أطلقتها الأوقاف الإسلامية والفصائل الفلسطينية لـ”حماية المسجد الأقصى من التهويد”.