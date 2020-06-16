إصابات كورونا تتخطى 8 ملايين إصابة في العالم!

(المستقلة)..ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى أكثر من ثمانية ملايين يوم الإثنين، مع تصاعد العدوى في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة وتعرض الصين لموجة جديدة من التفشي.

ولا تزال الولايات المتحدة في الصدارة بأكبر عدد من الإصابات بلغ نحو مليونين أو 25 في المئة من جميع الحالات المبلغ عنها. ومع ذلك، فإن المرض ينتشر على نحو أسرع في أميركا اللاتينية التي تمثل الآن 21 في المئة من جميع الحالات، وفقًا لإحصاءات رويترز.

وتصاعدت حالات الإصابة والوفيات في البرازيل بمرض كوفيد -19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا لتأتي في المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات في العالم أكثر من 434000 وتضاعف في سبعة أسابيع.

ويقول خبراء في مجال الصحة إنه على الرغم من ارتفاع الحصيلة الرسمية للوفيات في البرازيل جراء الوباء إلى نحو 44 ألفا فإن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير مما تظهره البيانات، مشيرين إلى عدم وجود اختبارات على نطاق واسع في أكبر دولة بأميركا اللاتينية.

وفي الولايات المتحدة التي شهدت أكثر من 116000 حالة وفاة، لا يزال الاختبار يتزايد بعد أشهر من بدء تفشي المرض.

وبعد تراجع الحالات في معظم الولايات المتحدة لأسابيع، أبلغت العديد من المناطق عن تسجيل حالات جديدة وحالات دخول إلى المستشفيات. ودفعت المخاوف من حدوث موجة ثانية في الدول التي تضررت بشدة، أو الفشل في السيطرة على الموجة الأولى في حالات أخرى، خبراء الصحة إلى حث الجماهير على استخدام الكمامات وتجنب التجمعات الكبيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتواجه الصين أيضا عودة جديدة للفيروس في الوقت الذي يحاول فيه اقتصادها التعافي من عمليات الإغلاق في وقت سابق من هذا العام.

وبعد ما يقرب من شهرين من عدم تسجيل إصابات جديدة شهدت العاصمة بكين طفرة في الحالات المرتبطة بأكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة في آسيا.