إصابات كورونا تتجاوز 40 مليون حالة عالمياً

المستقلة …تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، اليوم (الاثنين)، 40 مليون حالة وفقاً لإحصاء موقع وورلد ميترز worldometers المتخصص باحصاءات فيروس كورونا حول العالم.

وتاتي هذه الزيادة بالاصابات مع اقتراب موسم الشتاء الذي يبدأ بالدخول على العديد من بلدان العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام وهو ما يرجح زيادة في عدد الاصابات بشكل اسرع مما كانت عليه في فصل الصيف.

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وبحسب احصائية موقع وورلد ميترز نفسه فأن عدد الوفيات بلغ لغاية تاريخ اليوم 19/10/2020 قرابة 1,118,431، في حين ان عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا بلغت قرابة 30 مليون حالة.

عالمياً تتصدر الولايات المتحدة الامريكية كأكثر دول العالم اصابةً بفيروس كورونا حيث بلغ أجمالي الاصابات فيها 8,387,799 اصابة وهو يعتبر عالي جداً، واذا نظرنا الى عدد الوفيات هناك سجلت الولايات المتحدة اكثر من 224 الف اصابة لغاية الان.