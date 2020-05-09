إصابات جديدة وعديدة بكورونا في عدد من الدول العربية

( المستقلة)… تزداد وتيرة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلدان العربية، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل إصابات جديدة يومياً، بالإضافة لتسجيل عدد من الدول حالات وفاة بالمرض.

الأردن.. 14 إصابة جديدة

وأعلن وزير الصحة الأردني اليوم السبت تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 522 حالة.

كما سجّل الأردن حالتي شفاء جديدتين من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتبقين في مستشفيات العزل 85 مصاباًَ.

الجزائر.. 6 وفيات جديدة

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5558 حالة.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 494.

العراق.. 3 وفيات

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2679 حالة.

كما سجّل العراق 3 وفيات جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 107 وفيات.

في المقابل بلغ عدد المتعافين من كورونا في العراق 1702 حالة، وذلك بعد تسجيل شفاء 41 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

الكويت.. تسجيل حالتي وفاة

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 7623 حالة.

كما سجّلت الكويت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المتوفين إلى 49.

في المقابل، بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 2622 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 156 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

سلطنة عُمان.. 112 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم السبت تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 52 لعمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة 3224 حالة، بينما عدد الوفيات بكورونا في عمان بلغ 17 حالة.

كما تماثل 1068 مصاباً بكورونا للشفاء في عُمان.

البحرين.. 151 إصابة جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة تعافي 21 حالة إضافية من المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المتعافين إلى 2049.

يذكر أن البحرين سجلت 8 حالات وفاة بكورونا.

المغرب.. 199 إصابة جديدة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5910 حالة.

كما تم تسجيل 137 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا في المغرب، ما يرفع مجموع حالات التعافي إلى 2461.

ولم يتم تسجيل اي وفاة بكورونا في المغرب اليوم، ليستقر مجموع الوفيات عند 186 حالة.

قطر.. 1130 إصابة جديدة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21331 حالة.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في قطر، ليصل الإجمالي إلى 13 حالة وفاة.

في المقابل، تم تسجيل 129 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 2499.

لبنان.. 13 إصابة جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 809 حالة.

وأوضحت أنه “تم تسجيل 11 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (منها 10 من بين المخالطين)، وحالتين بين الوافدين من السنغال والكويت”.

كما لفتت إلى أنه “تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 234، في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”.( النهاية)