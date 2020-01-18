إشبيلية مستاء من التحكيم في مباراة ريال مدريد

المستقلة / حسام الدين جمال / أبدى نادي إشبيلية استياءه من أداء التحكيم في مباراته مع مضيفه ريال مدريد، التي خسرها 1-2 في الجولة 20 من الدوري الإسباني، مساء السبت.

الحكم ألغى هدفا لإشبيلية في الشوط الأول، بعد الرجوع لتقنية الفيديو “Var”، بداعي ارتكاب أحد لاعبي الفريق الأندلسي مخالفة ضد إيدير ميليتاو مدافع الريال، قبل تسجيل لوك دي يونج من رأسية.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، أحرز كاسيميرو ثنائية للريال، فيما تكفل دي يونج بتسجيل هدف وحيد للضيوف.

وقال رامون رودريجيز “مونشي” المدير الرياضي لإشبيلية في تصريحات صحفية بعد اللقاء: “لو الحكم ألغى لنا الهدف الثاني أيضا كننا سننسحب من هذا اللقاء”.

وأضاف: “الكل شاهد لقطة الهدف الملغى، ما حدث أثر بشكل مباشر على النتيجة ولم يكن صحيحا”.

ومن جانبه قال جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإشبيلية، إنه يشعر بالحزن بسبب النتيجة، واصفا ما حدث أمام الريال بالعار.

وأتم: “الهدف قانوني وقرار الإلغاء من قبل تقنية الفيديو لم يكن صائبًا، لو احتسب هذا الهدف كانت المباراة ستسير في اتجاه مغاير”.

يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، علق على الواقعة قائلا إن الحكم اتخذ القرار الصحيح بإلغاء الهدف، مشيرا إلى أن مهمة الحكام معقدة.

وكان الريال قد ارتقى لصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.