إشادة «رئاسية» بأعمال رياض محرز

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالأعمال الخيرية التي يقدم عليها رياض محرز نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر.

وقال تبون في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: «تحية كبيرة لابن الجزائر البار النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة».

وكانت قناة البلاد التليفزيونية الجزائرية قد بثت تحقيقا حول الأعمال الخيرية لمحرز، ومنها تكفله ببناء مسجد ببلدة بني سنوس بولاية تلمسان غربي الجزائر، مسقط رأس والده المتوفى.

يذكر أن محرز خاض 57 مباراة بقميص منتخب الجزائر منذ ظهوره الأول معه في عام 2014، وأحرز خلالها 15 هدفا، وشارك في الفوز بكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر الصيف الماضي.

وخاض اللاعب صاحب الـ29 عاما 34 مباراة مع السيتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 14 هدفا.