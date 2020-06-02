إسلام 142 امرأة في الكويت

أشهرت 142 مهتدية من شتى الجنسيات والجاليات من ضيوف الكويت، إسلامهن خلال شهر رمضان المبارك، من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد.

وقالت مديرة إدارة الشؤون النسائية بلجنة التعريف بالإسلام النسائية “نجاة الطويل”: “حققنا إنجازات مباركة في شتى المجالات منها توزيع 1825 حقيبة هداية إلكترونية، حيث تضمنت الحقيبة كتباً ومواد إعلامية وفيديوهات توضح الإسلام لغير المسلمين”.

وأضافت: “قمنا بتكثيف وتعزيز التواصل مع شريحة المهتديات الجدد. وقد زاد عدد المستفيدات عن 4800 مهتدية، حيث قامت الداعيات بشرح آداب الشهر الفضيل لهن، كونهن جديدات عهد بالإسلام، ويحتجن إلى من يعلمهن أحكام الصيام، والهدف منه، وغيرها من الأسئلة والاستفسارات التي تجيب عنها داعياتنا”.

وتابعت كان لغير المسلمين نصيب من التواصل عن بعد حيث قامت داعياتنا بإجراء عدد 666 اتصالاً مع غير المسلمات، شرحن لهن الإسلام، كما تم إجراء عدد 366 مقابلة دعوية.

وزادت: “قدمنا دروساً تعليمية بلغ عددها 183، استفاد منها مئات المهتديات، بجانب تقديم 348 محاضرة دعوية، وكان للقرآن الكريم نصيب مميز خلال الشهر، حيث أقمنا 141 حلقة تلاوة للأطفال، استفاد منها 302 مشارك ومشاركة عن بعد، وكذلك أقمنا 157 حلقة قرآنية أخرى للمهتديات الجدد، وبفضل الله لاقت الحلقات تفاعلاً مميزاً من الجميع. وبيّنت أن نسائية التعريف بالإسلام، وزعت خلال الشهر الفضيل أكثر من 1542 سلة إفطار صائم للمهتديات الجدد”.