إسرائيل توجه رسالة للشعب العراقي فى اليوم الوطني

المستقلة / منى شعلان / هنأت الصفحة الرسمية لإسرائيل بالعربية ، الشعب العراقي باليوم الوطني ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث كتبت قائلة :” نتقدم إلى سكان العراق بأحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي، عسى أن يعيده عليكم بالخير والبركة وتمنياتنا بعودة العراق إلى أحضان التعددية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، في خطى الملك فيصل الأول، رحمه الله”.

ويحتفل العراقيون باليوم الوطني العراقي الذى يوافق اليوم 3 أكتوبر ، حيث أعلنت وزارة الثقافة العراقية في وقت سابق عن مساهمتها في دعم الحملة من خلال مختلف فعالياتها الفنية ، وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة في الوزارة علي العبادي بحسب وسائل إعلام عراقية إنه “منذ الساعات الأولى لتصويت مجلس الوزراء على مقترح وزير الثقافة بشأن اليوم الوطني، أطلقنا حملة شاملة للمساهمة في التعريف بهذا اليوم المهم”.

وأوضح علي العبادي أن خطة دائرة الفنون ستتضمن إقامة معارض فنية إلكترونية، مشيرا إلى أن “الأعمال المشاركة ستكون نوعية وتعكس اهتماماً من دائرتنا بهذا اليوم المهم ولإنجاح حملة وزارة الثقافة بهذا الشأن”.