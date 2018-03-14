إسرائيل تهيئ قوات للقتال في العراق

(المستقلة)… كشفت صحف اسرائيلية محلية يوم الأربعاء عن عملية جديدة مشتركة بين القوات الامريكية وتحديدا سلاح “المارينز”، والقوات الخاصة الاسرائيلية، تحت اسم “جونيبر كوبرا 2018″، يتم من خلالها تدريب قوات المارينز على طبيعة القتال في العراق، وكذلك افغانستان.

وأوردت صحيفة جيروسليم بوست “Jerusalem Post” الاسرائيلية، تقريرا، عن العملية التدريبية المشتركة، مؤكدة نقلا عن الضباط المشاركين فيها، بان “الخبرات” الاسرائيلية في مكافحة الانفاق ومعارك “الشوارع” في المدن الضيقة، ستقدم عونا ضروريا لقوات المارينز اذا ما اشتبكت في مناطق كالعراق وافغانستان.

وأكدت الصحيفة ان “القوات الامريكية قد بلغ قوامها 1400 جندي ينتمون الى الفرقة السادسة والعشرين من قوات المارينز المبتعثة الى مناطق النزاع، يتشاركون المهمة مع 1100 بحار، و2000 عسكري اسرائيلي”.(النهاية)