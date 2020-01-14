إسرائيل تهدد باغتيال “نصر الله” الأمين العام لـ”حزب الله”

المستقلة/ وجه وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدا باغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله.

واعتبر كاتس، في تغريدة له على تويتر، بأن “نصر الله تزداد غطرسته مع تفاقم محنته، ولذا لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل“.

وكشف بأن “نصر الله أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بسبب تحذيرات وصلته من الإيرانيين بإمكانية تصفيته“.

ولوح الوزير الإسرائيلي باغتيال الأمين العام لحزب الله، وأوضح أن نصر الله لن يتمكن من النجاة في حال استمراره بتحدي “إسرائيل”.

واعتبر نصر الله، في كلمة ألقاها الأحد إحياء لذكرى اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، أن الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران إلى أهداف أمريكية بالعراق تمثل “رسالة قوية للكيان الإسرائيلي الذي كان يعتقد أنه يمكنه اللعب مع إيران“.

وشدد نصر الله على أن “إسرائيل”، يجب أن تأخذ التهديدات الإيرانية “على محمل الجد”.

ودعا نصر الله الحلفاء إلى بدء التحرك ضد القوات الأمريكية، قائلا: “أعتقد أنه على محور المقاومة أن يبدأ العمل”