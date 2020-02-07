إسرائيل تمنع حافلات تقل مصلين من الوصول إلى الأقصى

(المستقلة) ممدوح سليمان/ منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، حافلات تقل مصلين من مدن وقرى في الداخل الفلسطيني من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات قادمة من المثلث والجليل (شمال)، عند مداخل القدس وطلبت منها ان تعود من حيث أتت، بحسب وكالة الأناضول.

وقد أدى ألاف المصلين من مدينة القدس الشرقية وضواحيها صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وكانت فعاليات فلسطينية دعت الى صلاة الفجر في المسجد الأقصى لتأكيد تمسك المسلمين بالمسجد ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المصلين وحراس المسجد.

وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية عند المداخل الخارجية للمسجد، كما منعوا امرأة فلسطينية من دخول المسجد لأداء الصلاة دون أسباب واضحة.

وقال أحد حراس المسجد الأقصى إن قوات من الشرطة اقتحمت المسجد قبل صلاة الفجر ولكن الصلاة انتهت دون أحداث.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين على المصلين الذين قدموا الى المسجد لأداء الصلاة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى عام 1967.