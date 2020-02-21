إسرائيل تسجل أول إصابة بكورونا

المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أنه للمرة الأولى منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس “كورونا” في الصين، قبل حوالي شهرين، سجلت أول حالة إسرائيلية مصابة بالفيروس، وهي من بين الركاب الـ11 العائد من السفينة “دياموند برنسيس” اليابانية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم اكتشاف اول إصابة بالفيروس ضمن الركاب العائدين من السفينة، والذين تم نقلهم إلى مستشفى شيبا في تل هشومير بمدينة تل أبيب، حيث خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية مقرا خاصا بهم، وبأن الحالة تم عزلها أو باتت بمفردها في غرفة خاصة داخل المستشفى نفسها.

ونوهت الصحيفة إلى أنه إضافة إلى 11 إسرائيلي الذين كانوا على متن السفينة اليابانية وعادوا فجر اليوم، الجمعة، إلى إسرائيل، وحطت الطائرة بهم في مطار تل أبيب، قد أصيب 4 إسرائيليين آخرين، ولكنهم بقوا في مستشفى باليابان.

ونقلت الصحيفة على لسان أطباء ومسعفين إسرائيليين يعملون بالمستشفى أنهم على استعداد تام لعلاج تلك الحالة، وعلاج أي حالات أخرى ربما تظهر فيما بعد.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة العبرية الـ”13″، مساء الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتمع بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي وبعض وزراء حكومته في مستشفى شيبا بمنطقة تل هشومير في مدينة تل أبيب، بشكل استثنائي، وذلك استعدادا لاستيعاب الإسرائيليين من سفينة “دايموند برنسيس” السياحية في اليابان، المحجور على ركابها بسبب فيروس “كورونا” الجديد، خاصة وأن المئات من ركابها مصابين بهذا الفيروس.