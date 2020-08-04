إسرائيل تحمل سوريا مسؤولية شن هجمات تستهدفها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الاثنين، أن طائرات ومروحيات الجيش الإسرائيلي شنت غارات على مواقع وأهداف تابعة للجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وكتب أدرعي على تويتر”: “شنت قبل قليل طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا وذلك ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس الأحد في جنوب هضبة الجولان”.

وأضاف: “شملت الأهداف مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، بالإضافة إلى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري”.

وتابع: “يعتبر الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية مسؤولة عن أي عملية تنطلق من أراضيها وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة إسرائيل”.

وأشارت وسائل إعلام سورية مساء اليوم الاثنين، إلى أن المضادات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق في الجنوب الغربي للعاصمة دمشق.