إسرائيل تحظر صادرات زراعة فلسطين عبر الأردن

المستقلة /قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إن إسرائيل صعّدت حربا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

وفتحت إسرائيل والسلطة الفلسطينية جبهة جديدة في صراعهما المستمر منذ عقود بنزاع تجاري بدأ في أكتوبر وتصاعد خلال الأسبوع الماضي.

وقال العطاري “يوم أمس، مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية”.

ولم يرد مسؤولون إسرائيليون وأردنيون بعد على طلبات للتعقيب.

وقال العطاري إن نحو 60 منتجا زراعيا فلسطينيا يتم تصديرها إلى 100 سوق حول العالم. وقال مصدرون فلسطينيون إن الحظر الجديد يشمل زيت الزيتون والتمور والأعشاب الطبية.