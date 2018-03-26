إسرائيل تحذر من السفر لعدد من الدول بينها الاردن وتركيا بسبب “داعش” بالعراق وسوريا

(المستقلة) …. حذرت هيئة “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلية، الإسرائيليين من السفر إلى عشر دول عربية وأجنبية.

وحذرت الهيئة في بيان، المسافرين الإسرائيليين من التوجه إلى دول ومناطق مختلفة في أنحاء العالم كونها باتت مرتعا لعناصر “داعش” الذين طردوا من سوريا والعراق.

وذكر البيان أن المناطق المشار إليها هي أفغانستان وسيناء وتركيا وجنوب الفلبين وبعض الدول الإفريقية.

من جهته، ذكر موقع israelnationalnews.com البلدان الإفريقية التي حذرت هيئة “مكافحة الإرهاب” من السفر إليها وهي مصر وكينيا والمغرب ونيجيريا والسنغال، كما شمل البيان المملكة الأردنية.

ونصحت الهيئة المسافرين بإبداء اليقظة في الأماكن المكتظة بالناس لا سيما المعالم السياحية والملاعب الرياضية والمطارات والأسواق التجارية والمتاحف والفنادق ومحطات المواصلات العامة، بالإضافة إلى الأماكن المقدسة كالكنائس والمساجد.

وأشار البيان إلى أن التنظيم ينشط حاليا لإيجاد أهداف جديدة في العالم ينفذ فيها هجمات.

ويأتي هذا الإجراء قبل بدء عطلة عيد “الفصح” اليهودي الذي يتوجه فيه الإسرائيليون لقضاء إجازاتهم في الخارج.