إستياء واسع لأبناء الهاملي ضد قرار اللواء هيثم شغاتي

عبر أبناء الهاملي مديرية موزع غرب محافظة تعز عن إستيائهم ورفضهم لقرار هيثم قاسم شغاتي.

وقال الاهالي نرفض قرار هيثم شغاتي بإنشاء، موقع عسكري في جبل الرحمة بالهاملي.

وتساءل قائلا ازاحة أبناء الهاملي على امتداد طول الخط الرابط بين مفرق المخا وصولا إلى النجيبة لا نعلم ماهي الأسباب التي أدت إلى هذا الشئ.

واشار الاهالي في افادات خاصة ليعلم الجميع ان الهاملي لن ولم تكون إلا بيد أبناؤها الذين حملوا لواء تحريرها وهبو من كل مكان للدفاع عنها وطرد المستعمر الحوثي منها .

وواصل بالقول الاهالي لم يسكبوا دماؤهم في ثرى ترابها الطاهر ليسقو به شجرة الحياة والحرية والعدالة ودفاعا عنها من جور وتسلط المليشيات الظلامية .

واختتم الاهالي نشكر الشيخ المجاهد حمدي شكري لتدخل بوساطة وحل الخلاف بشكل ودي.