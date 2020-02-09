«إستمارة تعديل أخطاء» وبيانات المستفيد قرعة الأراضي 2020

المستقلة /أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في خلال تصريحات هامة لها أنها قد قامت بإتاحة تعديل البيانات الخاصة بالمستخدمين المتقدمين لقطع الأراضي بجمهورية العراق، ويمكن تعديل بياناتهم الان وتصحيحها عن طريق إدخال الإسم الرباعي وأسماء الأم والأب وأسماء العائلة كاملة والإنتظار حتى يتم تحميل البيانات، ومن ثم يمكن تعديل أى بيانات خاطئة قد حدث في عمليات التسجيل التي تمت الفترة الماضية.

تمت إتاحة إستمارة تعديل البيانات الخاطئة للموطنين المتقدمين في قرعة أراضي العراق بعد تفعيل الرابط لموقع وزارة الإعمار والإسكان لتعديل البيانات وحفظها.. الرابط