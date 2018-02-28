إسبانيول يصعق ريال مدريد في الوقت القاتل

(المستقلة) .. سقط ريال مدريد أمام مضيفه اسبانيول 0-1 في الوقت القاتل، اليوم الثلاثاء، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر جيرارد مورينيو في (د.90+3).

وغاب عن ريال مدريد أبرز نجومه في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو باختيار من المدرب زين الدين زيدان، والبرازيلي مارسيلو والألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

وبتلك النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث وبات مهددا بفقدان مركزه لمصلحة فالنسيا الرابع بـ 49 نقطة، في المقابل صعد إسبانيول إلى المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.