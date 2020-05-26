إسبانيا تلغي تدابير الحجر الصحي للوافدين ابتداء من الأول تموز

(المستقلة)..لن يخضع الوافدون إلى إسبانيا لأسبوعين من الحجر الصحي ابتداء من الأول من شهر يوليو/تموز بحسب ما أعلنت الحكومة.

اتخذ القرار في اجتماع مجلس الوزراء ،الإثنين، وكانت وزيرة الخارجية أرانشا غونزالس لايا، قد أعلنت سابقاً عن إلغاء هذا التدبير في شهر يوليو دون تحديد موعد محدد.

ويترافق إعلان الحكومة الإسبانية مع استعداد الحكومة البريطانية لتطبيق إجراءات العزل الصحي للقادمين إلى البلاد بداية من الثامن من يونيو/حزيران.

وقالت شركات للسفر وهيئات تعمل في مجال السياحة إن على بريطانيا تخفيف القيود المفروضة على القادمين إلى أراضيها من دول تنخفض فيها نسبة الإصابة بالفيروس.

وعادة ما تجذب إسبانيا 80 مليون سائح سنوياً، ويساهم القطاع السياحي بأكثر من 12 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وتعتبر إعادة تشغيل هذا القطاع قبل انتهاء موسم الصيف، أمراً بالغ الأهمية للاقتصاد الإسباني.