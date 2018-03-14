إسبانيا تتسلح بأفضل لاعبي العالم قبل كاس العالم 2018

(المستقلة)/spot360/.. يستعد المنتخب الإسباني للمنافسة بقوة في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل والذي ينطلق في 14 تموز/يونيو المقبل ويستمر حتى 15 تموز/يوليو، والسعي نحو التتويج باللقب في نهاية المونديال.

وأبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها القوة التي يتمتع بها المنتخب الإسباني قبل انطلاق المونديال الروسي، حيث يمتلك أفضل ظهيرين في العالم : جوردي ألبا لاعب برشلونة، وداني كارفاخال مدافع ريال مدريد، الأمر الذي يشكل قوة كبيرة للمنتخب في المركزين على مستوى الدفاع والهجوم أيضا، خاصة أن أرقام الثنائي تؤكد المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعبين حتى الآن منذ انطلاق الموسم الجاري وحتى موعد كاس العالم 2018.

ويقدم جوردي ألبا مستويات كبيرة ، خاصة بعد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة السابق إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي الأمر الذي ساهم في رفع أداء اللاعب وحصوله على دور أكبر في تشكيلة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني ليصبح أفضل مدافع صانع للأهداف في الدوري الإسباني برصيد 9 تمريرات حاسمة ، وتمكن من استرجاع 197 كرة من الخصوم ، وعلى الجانب الدفاعي وصلت نسبة تدخلاته الناجحة ما يقارب ٪70.31 خلال 36 مباراة خاضها مع البلاوجرانا هذا الموسم في جميع البطولات .

أما داني كارفاخال نجم الريال يقدم أداءً مميزاً، خاصة بعد الدور الكبير له في مباراة العودة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان ، ونجاحه في إيقاف خطورة كيليان مبابي لاعب الفريق في الشوط الأول، وأنخيل دي ماريا في الشوط الثاني .

وتمكن داني كارفاخال، من صناعة 7 أهداف واسترجع 183 كرة من الخصوم ، وبلغت نسبة تدخلاته الناجحة حوالي ٪ 66.18 ، 33 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في جميع المنافسات.

القرعة أوقعت المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية ، إلى جانب منتخبات : المغرب ، البرتغال وإيران، وتؤكد مستويات اللاعبين في مباريات اليوم في الدوري الإسباني قدرتهما على تقديم الكثير لمنتخب بلادهما في كاس العالم 2018.