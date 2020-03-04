إردوغان يبتز الاتحاد الأوروبي: دعم تركيا في سوريا  مقابل حل زمة الهجرة

(المستقلة)..قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، على الاتحاد الأوروبي دعم تحرك تركيا في سوريا إذا أراد حلا لأزمة الهجرة.

وأتهم إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة الدول الأوروبية وبينها اليونان بـ”الدوس” على حقوق الإنسان عبر “ضرب وإغراق زوارق وحتى إطلاق النار” على المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من تركيا بعدما فتحت أنقرة حدودها أمامهم.

ولفت إردوغان إلى أنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين يوم أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لليونان “كل الدعم اللازم” لمساعدتها في مواجهة تدفق اللاجئين من تركيا المجاورة.

وأضافت عقب زيارة المنطقة الحدودية برفقة رئيس الوزراء اليوناني ورئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي “إن من يسعون إلى اختبار وحدة أوروبا سيخيب أملهم. لن تضعف الضغوط من عزيمتنا، ووحدتنا ستنتصر”.