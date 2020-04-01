إرجاع شاحنات غذائية  محملة بمواد فاسدة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وجهت محافظة كربلاء ، مساء الاربعاء، نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) بإرجاع عدد كبير من الشاحنات محملة بمواد غذائية فاسدة وصلت الى المحافظة بطرق غير قانونية ، دون ذكر اعداد الشاحنات والطريق الذي سلكته ومن اي دولة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) منعت دخول عدد كبير من الشاحنات المحملة بمواد غذائية فاسدة ، ودخلت بطرق غير قانونية “.

واضاف إن “الشاحنات الغذائية تم التعامل معها وفي الاجراءات القانونية “.

وحذر الخطابي كل “من يحاول استغلال الظروف وادخال مواد غذائية غير صالحة او بطرق غير مسموح بها “.

واكد إن الإجراءات “حازمة بهذا الموضوع ولا نسمح مطلقا باستغلال هذه الظروف من قبل البعض ، وإن صحة وسلامة المواطنين هي الاساس “.