إذا كانت الخطة (أ) تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ فما هي الخطة (ب)؟

المستقلة … م . حنان الفلوجي / الفيضانات المائة عام. حرارة قياسية في القطب الجنوبي. حرائق الغابات والجفاف. تظهر القصص مع انتظام الخداع. وعلى الرغم من اختلاف التفاصيل ، فإنها تشير جميعًا إلى نفس النتيجة القاتمة. نحن نفشل في معالجة تغير المناخ. مع استمرار انبعاثات الكربون في الارتفاع ، فإن ما تم رفضه ذات مرة على أنه سيناريوهات أسوأ الحالات أصبح الآن أفضل ما يمكن أن نأمله.

إذا كانت الخطة “أ” تمنع ، أو على الأقل تخفف ، أخطر آثار تغير المناخ ، فما هي الخطة “ب”؟

في عالمنا Plan-A ، أصبحت الهندسة المعمارية والتخطيط مركّزة على فكرة التصميم “المرن”. لكن الاستمرار في الحديث عن “المرونة” في مواجهة التوقعات المتفاقمة دائمًا هو شكله الخاص بإنكار المناخ. لقد حان الوقت لأن يبدأ المخططون في استبدال كلمة R الحالية بكلمة غير مستحيلة.

وفقا لبحث حديث في المجلة العلمية “نيتشر كوميونيكيشنز” ، فإن بعض التوقعات السابقة للنزوح السكاني من ارتفاع مستوى سطح البحر ربما تكون منخفضة للغاية. في جميع أنحاء العالم ، فبدلاً من إجبار حوالي 50 مليون شخص على الانتقال إلى مناطق مرتفعة على مدار الثلاثين عامًا القادمة ، من المحتمل أن ترتفع المحيطات أعلى مما كان متوقعًا ، حيث سيكون الشتات الساحلي أكبر بثلاث مرات على الأقل ؛ بحلول عام 2100 ، قد يتجاوز عدد لاجئي المناخ 300 مليون. في الواقع ، من المرجح أن يقاس ارتفاع مستوى سطح البحر بالساحات والأمتار وليس بالبوصات أو القدمين.

تمثل الألوان الزرقاء المقاطعات التي ستفقد الأرض إلى المحيط. تمثل الألوان الأحمر / الأرجواني المقاطعات التي ستشهد مزيدًا من الهجرة ، حيث يتناسب الظل مع الزيادة .. تمثل الألوان الزرقاء المرخصة المقاطعات التي ستفقد الأرض إلى المحيط. تمثل الألوان الأحمر / الأرجواني المقاطعات التي ستشهد مزيدًا من الهجرة ، مع الظل المتناسب مع الزيادة ..

أين سيذهب كل هؤلاء النازحين؟ هل يمكن استيعابهم في المدن والبلدات والقرى القائمة؟ أي المدن سوف ندافع عنها؟ الذي سوف نستسلم؟ من سيقرر؟ هذه تحديات لم يسبق لها مثيل في التصميم والتخطيط لم يبدأ مجتمعنا في التفكير فيها ، ناهيك عن التخطيط لها. بالنظر إلى الآفاق المتزايدة الآلام ، نعتقد أن الوقت قد حان للبدء.

في السنوات الأخيرة ، رأينا عددًا لا يحصى من مخططات مقاومة المناخ التي تتميز بالحدائق الحيوية وحدائق المطر وبرك الاستبقاء والجدران الترابية والسدود وحواجز الجدار البحري وحتى أحواض المحار. كل هذه الاستراتيجيات مفيدة ، فهي ستساعد في حماية مدننا الساحلية إذا قمنا أيضًا بخفض انبعاثات الكربون لدينا في الوقت المناسب للتخفيف من آثار تغير المناخ الأسوأ.

كلانا يعيش في نيو أورليانز ، وهي مدينة تحت مستوى سطح البحر ولكن هذا لا يميل على الإطلاق إلى الاستسلام. ولكن من أجل الأجيال المقبلة ، نحتاج إلى تقييم التهديدات المقبلة بصدق والتخطيط وفقًا لذلك. من المتوقع أن يعمل المخططون ضمن أطر زمنية متعددة ، والتحدي اليوم أكثر صعوبة. يجب أن نستمر في خوض المعركة السياسية لكبح الوقود الأحفوري والقضاء عليه في نهاية المطاف ، وفي نفس الوقت نبقى متعمدين بما يجب أن يحدث إذا فشلت أفضل جهودنا. القيام بالأمرين هو مسار العمل المسؤول الوحيد.

ليس من المقلق للغاية البدء في التفكير في استراتيجيات الخروج التي تعمل في ظل أشد السيناريوهات. إن نقل المدن الحالية وتعديل المدن القديمة من أجل النمو الهائل وإنشاء مستوطنات جديدة وتخفيف آلاف الأميال من السواحل الملوثة سيكون مكلفًا ومعقدًا. حتى لو تم التخطيط لها بشكل صحيح ، ستكون هذه عملية فوضوية وحتى وحشية ؛ إذا كانت غير مخططة ومخصصة ، فمن المرجح أن تنحدر إلى فوضى مباشرة من الخيال العلمي.

قادت شركة ستيفن ، كونكورديا ، عملية التخطيط المشحونة سياسياً وعاطفياً في مرحلة ما بعد كاترينا نيو أورليانز ، المدينة التي كان عدد سكانها قبل العاصفة 485000. (اليوم ، يبلغ هذا العدد نحو 390 ألف شخص). كان هذا بالتأكيد جهدًا صعبًا وغير مسبوق ، لكنه لم يكن شيئًا مقارنة بالتحديات المتزامنة التي تواجه المدن والمدن الساحلية في العقود المقبلة. ومشاكلنا لا تتوقف عند حافة الماء. ستشهد العديد من الأماكن الداخلية شح المياه بشكل متزايد ، مما يضع ضغطًا هائلاً على أنماط الاستيطان والزراعة. ستصبح الهجرة الجماعية حتماً جزءًا من مستقبل أطفالنا وأحفادنا.

للأسف ، قليل من سياسيينا “سوف يذهبون إلى هناك” حتى الآن ، لأن تخطيطهم للمستقبل يمتد على وجه التحديد حتى الانتخابات المقبلة. لقد حان الوقت للمهندسين المعماريين والمخططين لدق ناقوس الخطر. الوقت ، وبعبارة أخرى ، للحصول على حقيقي.

المفارقة هي أنه بينما نحن نتعثر ، تتجه شركات الطاقة والتأمين ، إلى جانب البنتاغون ، لمواجهة ما سيأتي في العالم الواقعي ، يسمى ذلك إدارة المخاطر. وعلى الرغم من أن العديد من المدن قد بدأت عملية التخطيط المرن ، فقد حان الوقت للانضمام إلى الولايات والأقاليم ، وكذلك الجانب المدني من الحكومة الفيدرالية ، للتأكد من أن الاضطرابات التي لا يمكن تجنبها يتم إدارتها وإدارتها بأكبر قدر ممكن من النزاهة والإنسانية. .

الخط الساحلي المغمور ليس مجرد قضية أمنية وطنية ؛ إنه ليس مجرد تحدٍ اكتواري لصناعة التأمين. إنه مستقبلنا وهو علينا.