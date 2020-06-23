إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توقف عن تناول اللحوم

بالرغم من الفوائد الصحية التي تعود على صحة الإنسان من تناول اللحوم الحمراء، كونها تحتوي على البروتينات والحديد والزنك، لكن هناك أيضا بعض الأعراض والعلامات التي يجب عند ملاحظتها التوقف عن تناول اللحوم الحمراء، كما نقلت “مصراوي” عن موقعا ” thehealthy”و “ba-bamail”:

1- الإمساك:

يمكن أن تكون بعض قطع اللحم مرتفعة جدا في الدهون، لذا تستغرق الدهون وقتا طويلا ليتم هضمها من قبل الجسم ونتيجة لذلك قد تسبب عسر الهضم، وفي اليوم التالي يمكن أن يكون الإمساك نتيجة ارتفاع نسبة الحديد الموجودة في اللحوم، بالإضافة إلى ذلك، اللحوم الحمراء منخفضة في الألياف الضرورية لحركة الأمعاء، لذلك عند الإكثار من تناولها، يصاب الشخص بالإمساك لأن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

2- زيادة الوزن:

يؤدي الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، التي تحتوي على الدهون، مثل شرائح الاستيك والبرجر، إلى تراكم الدهون بالجسم وزيادة الوزن.

3- الهالات السوداء تحت العينين:

لا تعتبر الهالات السوداء دائما مؤشرا على قلة النوم أو التعب، يمكن أن يكون عدم هضم اللحوم بشكل صحيح سببا، خاصة إذا كنت تعاني من الهالات السوداء كثيرا، بعد تناول اللحم، وهذه علامة واضحة على أن اللحم لم يتم هضمه جيدا، حيث تسمح بطانة الأمعاء لجزيئات اللحوم بالمرور عبر جدار القناة الهضمية إلى مجرى الدم، دون هضم، ونتيجة لذلك، سيحاول الجسم إنتاج أجسام مضادة معينة للقضاء على المادة الغريبة، ما يتسبب في الهالات السوداء تحت العين.

4- ارتفاع ضغط الدم:

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على أن الوقت قد حان لخفض اللحوم، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، لأنها عادة ما يتم معالجتها وتتبيلها وحفظها بالملح، بالإضافة إلى أنها غنية بالدهون المشبعة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بأمراض القلب.

5- رائحة الفم الكريهة:

تشير رائحة الفم الكريهة إلى أن الجسم لا يهضم اللحم بشكل صحيح، وتشق طريقها إلى الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أن الجسم يفرز ما يسمى بالأمونيا والتي تتسم برائحتها السيئة.

6- التعب:

عند الشعور بالكسل أو التعب بعد تناول اللحوم، فهذا يعني أن جسمك لا يهضم اللحم بشكل صحيح وأنه عالق في أمعائك.

7- الانتفاخ:

اللحوم من أحد أصعب الأطعمة التي يصعب على جسم الإنسان هضمها، لأن البروتين الموجود في اللحم يصعب علينا تحطيمه، ما قد يؤدي إلى الشعور الانتفاخ وعدم الراحة.