إدخال محطة علي الشرقي الثانوية ( ٣٣/ ١١ ك.ف) للعمل بعد تأهيلها

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. افتتح محافظ ميسان علي دواي ، الثلاثاء، مشروع تأهيل محطة علي الشرقي الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف) في ناحية علي الشرقي(٦٠ كم ) شمال مدينة العمارة.

وقال مدير فرع توزيع كهرباء ميسان سعد عبد الحسين يسر لـ(المستقلة) إن المشروع لتأهيل المحطة الثانوية سعة ( ٢× ١٦ ام.في .اي ) من قبل الملاكات الهندسية و الفنية في الفرع، مشيرا إلى أن المحطة كانت خارج الخدمة وتم إعادتها للعمل بعد إنجاز تأهيلها.

وأوضح يسر إن أعمال التأهيل شملت ” الأعمال المدنية التي كانت إنشاء قاعدة محولات القدرة الرئيسية الأولية،و توسيع قاعة السيطرة، وغرف إدارة المحطة مع توسعة الساحات الخارجية ،وفرش الأرضية فضلا عن الأعمال الكهربائية التي تضمنت نصب محولة قدرة ( ١× ١٦ ام.في .اي ) عدد ( ١) مع ملحقاتها وتسليك القابلوات” ،

ونوه إلى أنه سيتم نصب المحولة الثانية فور وصولها في قادم الايام،مبينا بأن المحطة خرجت منها ( ٣) مغذيات لتجهيز المناطق والأحياء المجاورة من أصل( ٨) مغذيات.

ولفت إلى ان الأعمال نفذتها شعب الهندسة المدنية وتأهيل المحطات الثانوية( ٣٣ / ١١ ك.ف) في قسم تنفيذ المشاريع، وصيانة المحطات الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) ، وصيانة القابلوات في قسم الشؤون الفنية ، المشروع ضمن خطة الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب واستعدادات الفرع لفصل الصيف المقبل.

وأكد يسر ” بأن المحطة ستسهم في فك الاختناقات واستقرار التيار الكهربائي للقضاء”.