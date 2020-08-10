المستقلة … كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن موافقة نادي مانشستر سيتي على بيع مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي بنصف سعره من أجل التخلص منه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ابن 32 عاماً بالرحيل عن مانشستر سيتي، حيث سينتهي عقده في 2022.

ويبدو بأن مانشستر سيتي يرغب في بيع لاعبيه الغير مرغوب فيهم من أجل صفقات السيتيزين الجديدة هذا الصيف، بعد تعاقد السيتيزين مع الثنائي المميز فيران توريس، وناثان أكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر سيتي موافقة على بيع المدافع الأرجنتيني أوتاميندي بنصف سعره، بعد التعاقد مع المدافع الهولندي ناثان أكي بمبلغ 41 مليون استرليني.

وأكملت الصحيفة أن مانشستر سيتي كان يرغب في بيع نيكولاس أوتاميندي بـ 15 مليون استرليني، ولكن تغير الوضع الآن، وسيوافق على بيعه فقط بـ 8 ملايين يورو.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد تعاقد مع أوتاميندي صيف عام 2015 بمبلغ 44.5 مليون يورو، قادماً من فريق فالنسيا الإسباني.