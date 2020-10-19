إدارة الزوراء : فريقه جاهز لمباراة الديربي أمام فريق الشرطة في افتتاح الدوري

المستقلة / – أكد عضو الهيأة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد أن فريقه جاهز لمباراة الديربي أمام فريق الشرطة في افتتاح الدوري، معلناً أن المباراة ستقام على أرض ملعب الشعب الدولي .

وقال رشيد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، اليوم الاثنين إن” إدارة النادي وبعد إلغاء معسكر انطاليا توجهت لإقامة معسكر في البصرة ولم تختر إقليم كردستان بسبب عدد الأندية المتواجدة هناك “.

وبين رشيد أن “المعسكر تضمن تماريين صباحية ومسائية بالإضافة الى المباريات الودية الذي خاضها أمام نفط الجنوب والميناء “، لافتا الى أن” معسكر البصرة كان معسكرا ناجحا بكل المقاييس ولبى طموح الجهاز الفني بقيادة المدرب باسم قاسم “.

واكد رشيد أن” الفريق جاهز لمباراة الديربي أمام الشرطة في افتتاح الدوري بنسة 100% وسنقدم مستوى يليق بإسم النادي”، مشيرا الى أن ” المباراة ستقام على ملعب الشعب الدولي بحسب ما أكدته لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لإدارة النادي”.

وبين رشيد أن” فريق الزوراء لا يمكنه اللعب في محافظة واسط لأسباب عدة أهمها عدم وجود فنادق درجة الأولى لسكن الوفد بالإضافة الى أضواء الملعب غير متكاملة ” مشيرا الى أن” الفريق على استعداد للعب في اي ملعب إن كان في كربلاء أو النجف أو البصرة”.