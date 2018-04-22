إخلاء موقع سياحي في فرنسا بسبب تهديد

(المستقلة)..أعلنت السلطات الفرنسية عن انها أخلت موقع “مونت سان ميشيل” السياحي بعد أن وجه رجل تهديدا “غامضا” للشرطة.

وقال حاكم المقاطعة جان مارك سابات لراديو “فرانس إنفو”: “إن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات بعدما دخل الموقع السياحي في منطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا، وكان ذلك حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش”.

وأضاف “قررت إخلاء مون لاعتبارات أمنية، ولتبديد أي شكوك، حيث أننا لا نعلم غايته”.

وقال مسؤول في خدمات النقل بالموقع السياحي إن قوات الأمن تجلي حشودا ضخمة، كما تحلق مروحيات تابعة للشرطة حول المكان.

وأفادت “سكاي نيوز” بأن الشرطة أجلت السياح من كنيسة، قريبة من الموقع، كإجراء احترازي بعد التهديد. وتبحث السلطات عن الرجل الذي أصدر التهديد.