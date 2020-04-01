إخلاء سبيل 19 محكوما شملهم الافراج الشرطي

(المستقلة)..كشفت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية عن إخلاء 12 محكوما لشمولهم باحكام الافراج الشرطي ، فضلا عن اخلاء 7 اخرين من قبل استئناف ميسان يأتي ذلك كاجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” محكمة جنح كركوك اخلت سبيل اثني عشر محكوما شملهم أحكام الإفراج الشرطي”.

وأضاف البيان أن “محكمة جنح العمارة اخلت سبيل مشمولين باحكام الافراج الشرطي ايضا ضمن إلاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين”.

يذكر أن الايام الماضية شهدت إخلاء سبيل 17 محكوما من قبل محكمة استئناف ذي قار ،اضافة إلى اخلاء سبيل 27 محكوما من قبل محكمة استئناف نينوى لشمولهم باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.