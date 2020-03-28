إخلاء سبيل ٢٧ محكوما بأحكام الإفراج الشرطي كإجراء احترازي ضد تفشي كورونا

( المستقلة)… اعلنت محكمة استئناف نينوى الاتحادية يوم السبت إخلاء سبيل ٢٧ محكوما باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم انه “جرى إطلاق سبيل ٢٧ محكوما ممن شملتهم أحكام الإفراج الشرطي، ضمن سلسلة إجراءات احترازية صحية وبقصد تخفيف زخم الموقوفين”.

وأضاف أن “هذا الإجراء جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف نينوى لقاضي محكمة جنح تلكيف ونائب المدعي العام بالانتقال إلى مديرية الموقف والتسفيرات في تلكيف لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل”.

وتابع المركز “كما تم الايعاز لقاضي الجنح ونائب المدعي العام بالنظر في هذه القضايا وبمعدل يوم واحد في الأسبوع لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بالافراج الشرطي”.( النهاية)