إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بكفالة 40 ألف جنيه

المستقلة/ منى شعلان/ أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجنى عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأى صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

وبحسب بيان نشرته النيابة العامة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، منذ قليل ، أعلنت فيه استكمال استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه فى حقها.

كما تعهدا أحمد حسن وزوجته ، عدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجنى عليها وولايتهما عليها.