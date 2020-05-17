إخلاء سبيل أحمد فلوكس وعناصر الأمن

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بإخلاء سبيل الفنان المصري، أحمد فلوكس، وعناصر أمن أحد التجمعات السكنية في الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهم.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عناصر الأمن الذين اتهموا فلوكس بالاعتداء عليهم بالضرب، والذين قالوا في التحقيقات إنهم فوجؤوا بالفنان يستقل سيارة سوداء اللون ويرغب بالدخول إلى التجمع السكني، لكن تبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بذلك، فضلا عن رفض طليقته دخوله التجمع.

وأشار أفراد الأمن إلى أنه بعدما رفضوا دخوله انفعل واعتدى عليهم بالضرب، مثلما ظهر في الفيديو الذي قدموه لجهات التحقيق، وأثبت تعرضهم للضرب، ونفوا ما جاء على لسانه بأنهم اعتدوا عليه أو وجهوا له عبارات السب أو القذف، أو أتلفوا سيارته.