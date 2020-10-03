إحباط هجوم انتحاري مزدوج ضد زوار الأربعينية كان ليخلف مجزرة ببغداد

المستقلة/- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعينية ببغداد.

وقال رسول في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إنه “من خلال المتابعة المستمرة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد، واحبط مُخططا إرهابيا لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين”.

واضاف، “قد جاءت عملية القبض عليهما، وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب”. (النهاية)