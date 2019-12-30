إحباط محاولة تهريب (16) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر

المستقلة … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب (16) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته المستقلة، بناءا على معلومات من شعبة استخبارت محطة بوابة البصرة في ميناء ام قصر الشمالي وتنفيذا لقرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، تم تشكيل لجنة كشف من الدوائر ذات العلاقه وعضوية ضابط من قسم البحث والتحري منفذنا.

واضافت، بعد الكشف على حاويات عدد (4) حجم (40 قدم)، تبين انها تحتوي بداخلها على عجلات دون الموديل عدد (16) معدة للتهريب.

واشارت الهيئة، الى انه تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها .