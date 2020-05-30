إحالة فنانة كويتية إلى الطب النفسي

أحال جهاز أمن الدولة في الكويت، فنانة إلى ”الطب النفسي“؛ وذلك بعد إبلاغها عن وجود متفجرات وإرهابيين في منطقة ميدان حولي.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا من فنانة – ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات، واعتادت إثارة الجدل في مقاطع فيديو – ورد إلى الجهات الأمنية، يفيد بوجود ”إرهابيين“ في منطقة ميدان حولي وبحوزتهم متفجرات، ومدعية أن لديها بياناتهم وعلى علم تام بمخططاتهم.

وإثر البلاغ، وصل رجال الأمن إلى الموقع، وبعد معاينتهم للمكان لم يجدوا أحدا، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة.

ولما تبين أن بلاغ الفنانة كاذب، تمت إحالتها إلى جهاز أمن الدولة، وبالتحقيق معها، اتضح أنها تعاني من اضطرابات نفسية ولديها سجل طبي بذلك، فأحيلت إلى مستشفى الطب النفسي.