إحالة عسكريين ظهرا مع خالد عبدالرحمن لـ التأديب

المستقلة /قالت وزارة الحرس الوطني السعودية، اليوم الخميس، إنها أحالت العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول في المملكة إلى المساءلة التأديبية.

يأتي ذلك بعد ظهور أفراد من ”الحرس الوطني“ في مقطع فيديو متداول أثناء قيامهم بتطبيق أمر منع التجول، وتجاوزهم عن الفنان خالد عبدالرحمن بعدم التقيد بمنع التجول، إضافة إلى التصوير معه.

وأثار خالد عبدالرحمن غضبا بين سعوديين، لظهوره مع أفراد رجال الأمن، متهمين إياه بعدم التقيد بالتعليمات الصادرة بحظر التجول، معتبرين أنه يجب أن يكون قدوة حسنة للآخرين في الالتزام.