إحالة تونسية للنيابة بعد تأليف (سورة كورونا)

بدأت النيابة العامة التونسية، التحقيق مع فتاة نشرت نصا على صفحتها في فيسبوك سمته “سورة كورونا”، بعد موجة انتقادات واسعة ومطالب بمحاكمتها.

وأحدث النص الذي نشرته آمنة الشرقي، وهو على طريقة مدعي النبوة في صدر الإسلام مسيلمة الكذاب، جدلا واسعا، لدى الرأي العام التونسي، الذي انقسم بين أغلبية تطالب بمحاكمة المتهمة وتسليط أقصى عقوبة عليها بسبب “تدنيسها للقرآن”، وأقلية تعتبر أن الفعل يدخل في إطار حرية التعبير.

ووجهت النيابة العامة التونسية الدعوة لآمنة الشرقي، لتنطلق التحقيقات معها ووجهت لها تهمة الإساءة للدين الاسلامي.

وكانت آمنة الشرقي قد أكدت أنها تعرضت لتهديدات بالقتل، على خلفية النص الذي نشرته، مشيرة إلى أنها ستقاضي كل من قام بتهديدها.

واعتبرت الشرقي في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك ، أن ما نشرته ليس تحريفا للقرآن، مشددة على أنه لم يتضمن كلمة “الله” ولا كلمة “دين”، حسب تعبيرها.