إجلاء 3000 شخص إثر حريق في كربلاء

أجلت عناصر الدفاع المدني العراقي امس الخميس، نحو 3000 مواطن بعد اندلاع حريق ضخم في بساتين نخيل بمحافظة كربلاء.

ووفق وسائل إعلام محلية، ”التهمت النيران مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تقدر بـ 250 دونمًا“.

وتمكنت فرق الدفاع المدني العراقي من تطويق النيران، حيث أبعدت خطرها عن 600 منزل.

وقال الدفاع المدني، في بيان له، ”إن كوادره بذلت جهودا كبيرة على مدار 8 ساعات متواصلة، حتى أسندت بفرق إطفاء إضافية من محافظات النجف وبابل؛ لتتمكن من إجلاء 3000 من سكان المنطقة ”، بحسب موقع ”شفق نيوز“

وأضاف أن ”الحادث أدى أيضًا إلى احتراق مخزن للتمور مشيد من ألواح الچينكو“، مشيرا إلى أن ”شدة سرعة الرياح في المنطقة تسببت بانتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش الجافة بشكل يصعب معها السيطرة عليها بادئ الأمر، قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق ”.

وأكد البيان أنه تم فتح تحقيق في الحادثة؛ لمعرفة أسباب اندلاع الحريق“.